Доброе утро, Империя. Дальше отчет ЧВК “Мех”. ***** Энфер: — А нам ещё для лошади лекарства нужны.
Новости с ленточки-16. Люди, люди и люди
Комментарии
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Библеотекакри себе СВО так представляют?
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15 час.
ВераВерная
Всем огромное спасибо, все молодцы!
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14 час.
Людмила Лиханова
Какое же ты все таки дерьмо. Пошел вон, мразь продажная. Надеюсь когда тебя скрутит то НИКТО тебе даже воды не подаст. А ведь так и будет. Вспомнишь потом мои слова, да поздно будет. Якорь уже на тебе.
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2 час.
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