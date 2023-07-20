Новости с ленточки-16. Люди, люди и люди

Людмила Лиханова

Какое же ты все таки дерьмо. Пошел вон, мразь продажная. Надеюсь когда тебя скрутит то НИКТО тебе даже воды не подаст. А ведь так и будет. Вспомнишь потом мои слова, да поздно будет. Якорь уже на тебе.