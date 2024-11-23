Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который ныне выступает за СКА в КХЛ, поддержал форварда и капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина, который из-за перелома выбыл на длительный срок.
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