В ходе телефонной беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о совместном взаимодействии России, США и Украины в урегулировании ситуации в Алешках Херсонской области, а также об активном участии Мелании Трамп в процессе.