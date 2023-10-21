Глава Пентагона заверил Украину в продолжении военной помощи

Министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым заверил его, что намерен добиваться от конгресса необходимых для продолжения военной помощи средств.
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