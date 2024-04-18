Заявление G7: российские активы останутся замороженными до возмещения ущерба

В Вашингтоне завершилась встреча министров финансов и глав центробанков стран G7. Они объявили, что продолжат искать способы использовать замороженные российские активы и разблокируют их только в случае возмещения ущерба Украине, сообщил «Интерфакс».
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