Palworld стала самой популярной игрой сервиса Xbox Game Pass Хитовая игра от Pocketpair не о...

Palworld стала самой популярной игрой сервиса Xbox Game PassХитовая игра от Pocketpair не останавливается на достигнутом, ведь Palworld на данный момент является самой популярной игрой на Xbox Game PassЧитать дальше → источник.
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