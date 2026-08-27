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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» попрощался с Башкировым. Форвард покинул 5 клубов за 2 года

«Сочи» объявил об уходе из команды 25-летнего форварда Данила Башкирова . «Клуб благодарит за работу и желает успехов в дальнейшем», – сказано в сообщении клуба.

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