Нарышкин предупредил, что под угрозой англосаксов лидеры многополярного мира

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя угрозы в адрес президента Сербии Александра Вучича и премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что под угрозой англосаксов находятся яркие лидеры формирующегося многополярного мира.
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