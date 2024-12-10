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Нарышкин предупредил, что под угрозой англосаксов лидеры многополярного мира

Нарышкин предупредил, что под угрозой англосаксов лидеры многополярного мира

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя угрозы в адрес президента Сербии Александра Вучича и премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что под угрозой англосаксов находятся яркие лидеры формирующегося многополярного мира.

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