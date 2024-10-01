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Стало известно, где приютят растения фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы» зимой

Стало известно, где приютят растения фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы» зимой

В столице завершился фестиваль ландшафтного дизайна «Лето в Москве. Сады и цветы». Более 50 крупных площадок, таких как Манежная, Пушкинская, Биржевая и Триумфальная площади, лестница у Российской государственной библиотеки, улицы Тверская, Новый Арбат и Кузнецкий Мост, были преобразованы в выставочные сады.

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