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В Иркутской области сотрудники органов внутренних дел с учениками одной из школ провели «Урок мужества»

Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации с учениками Центра Семейного Образования, расположенного в Иркутском районе, провели «Урок мужества».

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