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Царьград

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В Калужской области потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28

В Калужской области потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28

В Калужской области потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28, сообщил губернатор Владислав Шапша."В Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт Ми-28", - информацию об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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