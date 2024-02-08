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США закупили у РФ в 2023 году уран на рекордные $1,2 млрд

США закупили у РФ в 2023 году уран на рекордные $1,2 млрд

В 2023 году Соединенные Штаты закупили у РФ уран на общую сумму 1,2 млрд долларов, что является рекордным показателем за все время статистических наблюдений, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

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