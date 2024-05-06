Врач Тимощенко: ожирение и воспаление ЖКТ могут привести к образованию камней в почках

Терапевт Анастасия Тимощенко объяснила, с чем обычно связано образование камней в почках. Так, к причинам относятся нарушение обмена веществ и накопление нерастворимых солей, отметила эксперт в беседе с News.
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