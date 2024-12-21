Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +15°, дождь• Севастополь: +16°, пасмурно• Ялта: +12°, дождь• Алушта: +11°, дождь• Евпатория: +14°, пасмурно• Саки: +14°, пасмурно• Бахчисарай: +15°, дождь• Джанкой: +12°, пасмурно• Судак: +11°, пасмурно• Феодосия: +12°, пасмурно.
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