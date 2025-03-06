Два мирных жителя пострадали в результате взрыва БПЛА в Луганске

t.me/ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В результате взрыва беспилотника ВСУ над гаражами в Луганске вечером 6 марта пострадали два мирных жителя, сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики.
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