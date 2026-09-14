ВС России освободили Широкое, Шевченково и Новоандреевку

Российские войска за минувшие сутки освободили три населенных пунктах в зоне проведения СВО. Бойцы группировки "Север" взяли под контроль Широкое и Шевченково в Харьковской области, сообщили в Минобороны Росси в ходе ежедневного брифинга.
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