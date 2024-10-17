Алматы (ATP). 1/4 финала. Хачанов сыграет с Жукаевым, Серундоло – с Шевченко

Сетка здесь. Almaty Open Алматы, Казахстан 14 – 21 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 036 700 долларов Крытые корты, хард Четвертьфинал Карен Хачанов (Россия) Бейбит Жукаев (Казахстан) Дата проведения 18 октября, 17.
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