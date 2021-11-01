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Военный погиб при обстреле боевиками позиций сирийской армии в Латакии

Военнослужащих сирийской армии погиб при обстреле поселка Джурин в провинции Латакия. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

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