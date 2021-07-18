Самые популярные европейские кроссоверы в России: топ-5 моделей

Интересы потребителей российского автомобильного рынка постоянно меняются. В рамках одного из последних исследований Ассоциации европейского бизнеса была собрана статистика по продажам легковых автомобилей в России за первое полугодие 2021 года.
Интересы потребителей российского автомобильного рынка постоянно меняются. В рамках одного из последних исследований Ассоциации европейского бизнеса была собрана статистика по продажам легковых автомобилей в России за первое полугодие 2021 года.
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