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Самые популярные европейские кроссоверы в России: топ-5 моделей

Самые популярные европейские кроссоверы в России: топ-5 моделей

Интересы потребителей российского автомобильного рынка постоянно меняются. В рамках одного из последних исследований Ассоциации европейского бизнеса была собрана статистика по продажам легковых автомобилей в России за первое полугодие 2021 года.

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