Театр абсурда
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Театр абсурда

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Никогда не надо забывать про Правило Бумеранга

Никогда не надо забывать про Правило Бумеранга

Мысли Бабы Яги Все фото из интернета Что-то не слышно громких заявлений от гегемона Вселенной, не находите? Неужели скромничает? Или нечем хвастать? А, вот нашла: «Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм о перспективах у*ского урегулирования, решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа».

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