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Нижегородская правда

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АО «ОКО» будет самостоятельно рассчитывать начисления за холодную воду

АО «Объединенный коммунальный оператор» переходит на самостоятельный расчет начислений и формирование квитанций по холодному водоснабжению и водоотведению в Нижнем Новгороде.

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