Какие 10 продуктов лучше не покупать в супермаркете, потому что они вредят здоровью

Современные супермаркеты предлагают огромный выбор продуктов, однако не все из них безопасны. Речь пойдет не о традиционно вредных продуктах, таких как чипсы или газировка, а о тех, которые сами по себе не опасны, но теряют качество из-за условий хранения и обработки.