Матрос из Рязани выиграл почти 2 млн рублей в лотерею

Заветный билет Александр приобрел в мобильной версии сайта «Столото» по дороге с работы. Мужчина отметил числа с помощью функции автоматического выбора, купил билет и в повседневной суете забыл про розыгрыш.
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