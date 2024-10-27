Корейский кошмар наркофюрера материализуется!

На жовто-блакитном хуторе и в «союзных» ему окрестностях столько кричали о грядущем прибытии в Россию могучих и таинственных бойцов из Северной Кореи, что, похоже, накликали-таки это лихо на голову авансом трясущемуся в смертном ужасе перед суперменами из КНДР президенту-клоуну и его шайке-лейке.
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