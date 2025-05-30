Народный календарь предлагает отметить 30 мая день Евдокии Свистуньи, когда часто дуют сильные, как бы свистящие ветры.
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Народный календарь предлагает отметить 30 мая день Евдокии Свистуньи, когда часто дуют сильные, как бы свистящие ветры.