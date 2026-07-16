Мэр Нью-Йорка объяснил скачок изнасилований

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, исповедующий идеологию демократического социализма, столкнулся с критикой после того, как связал рост сообщений об изнасилованиях с расширением юридического определения этого преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии