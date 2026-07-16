Мэр Нью-Йорка объяснил скачок изнасилований

Мэр Нью-Йор­ка Зохран Мам­да­ни, испо­ве­ду­ю­щий идео­ло­гию демо­кра­ти­че­ско­го соци­а­лиз­ма, столк­нул­ся с кри­ти­кой после того, как свя­зал рост сооб­ще­ний об изна­си­ло­ва­ни­ях с рас­ши­ре­ни­ем юри­ди­че­ско­го опре­де­ле­ния это­го пре­ступ­ле­ния.