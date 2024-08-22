Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днем Государственного флага РФ

Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага Российской Федерации – символа величия и независимости Отечества, воплощения уникального характера русского народа и национальной культуры.
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