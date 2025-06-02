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Девушка заявила о заражении гонореей после поцелуя в клубе

В издание Metro написала письмо девушка, которая утверждает, что заразилась гонореей после поцелуя с незнакомцем в клубе.

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