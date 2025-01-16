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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Оренбурга»: «Слишкович убедил своей конкретностью. Весеннюю часть начнет он, а дальше время покажет»

После 18 туров «Оренбург» замыкает таблицу Мир РПЛ, отставая от зоны стыков на 6 очков. Слишкович возглавляет команду с октября 2024 года.

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