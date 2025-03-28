Россия и Китай подпишут двусторонний план действий по совместному кинопроизводству

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе визита в Китай встретилась с замруководителя Отдела пропаганды Центрального Комитета Коммунистической партии КНР, генеральным директором Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном.
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