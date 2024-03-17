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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдриан Воджнаровский о Д’Анджело Расселле: «Он показал, что влияет на победы команды, что даст ему рычаг воздействия в переговорах по контракту»

Защитник «Лейкерс» может отказаться от последнего года по контракту. «Опция игрока становится все более важным рычагом воздействия для Расселла.

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