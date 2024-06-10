SpaceX планирует строить по одному Starship в день

Starship на «Звездной базе» SpaceX / © SpaceX Как сообщает издание New Atlas, строительство Starfactory началось в феврале 2024 года, а большая часть производственных площадей будет введена в эксплуатацию этим летом.
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