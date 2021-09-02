Учения объединенной системы ПВО СНГ пройдут в Казахстане

Совместные учения объединенной системы ПВО стран СНГ «Региональная безопасность – 2021» пройдут в Казахстане, сообщил заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий ГреховСовместные учения объединенной системы ПВО стран СНГ «Региональная безопасность – 2021» пройдут в апреле в Казахстане, сообщил заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов.