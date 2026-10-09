«Универ. 17 лет спустя»: двухлетний сын Кожевниковой сыграл ребёнка Аллочки и Кузи

В июне 2026 года стартовали съёмки «Универа. 17 лет спустя» — продолжения легендарного сериала. Спустя семнадцать лет создатели возвращают героев общаги уже повзрослевшими, и одна деталь нового сезона привлекла особое внимание задолго до начала съёмок: сына Аллочки и Кузи играет двухлетний Саша — младший сын Марии Кожевниковой.
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