«Универ. 17 лет спустя»: двухлетний сын Кожевниковой сыграл ребёнка Аллочки и Кузи

В июне 2026 года стартовали съёмки «Универа. 17 лет спустя» — продолжения легендарного сериала. Спустя семнадцать лет создатели возвращают героев общаги уже повзрослевшими, и одна деталь нового сезона привлекла особое внимание задолго до начала съёмок: сына Аллочки и Кузи играет двухлетний Саша — младший сын Марии Кожевниковой.