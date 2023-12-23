Военкор RT показал работу разведчиков ВС России на позициях у посёлка Пески

Военный корреспондент RT Филипп Прокудин опубликовал видео боевой работы бойцов взвода БПЛА-разведки 9-й бригады Вооружённых сил России, которые круглосуточно ищут позиции украинских войск и наносят по ним удары с дронов в районе посёлка Пески в ДНР.
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