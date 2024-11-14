Разведчик Закарья Алиев рассказал, как отразил атаки ВСУ на Запорожье

О том, как в одиночку отбивался от атак ВСУ рассказал, проведший три недели в обороне стратегического пункта на Запорожском направлении, разведчик-сапер российской армии Закарья Алиев 14 ноября РИА Новости.
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