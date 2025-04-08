В России ответили на слова пожелавшего Овечкину оторванных ног украинского хоккеиста

Заявление вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко, который пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину оторвало ноги, — это банальная зависть и недалекость, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.