Военнослужащие ВВО отработали действия в наступлении и обороне в Бурятии

Личный состав учится действовать в составе малых групп, перемещаясь от укрытия к укрытию последовательно прикрывая друг друга.
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