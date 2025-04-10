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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ВВО отработали действия в наступлении и обороне в Бурятии

Военнослужащие ВВО отработали действия в наступлении и обороне в Бурятии

Личный состав учится действовать в составе малых групп, перемещаясь от укрытия к укрытию последовательно прикрывая друг друга.

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