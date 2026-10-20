Do Order Blocks Actually Matter? Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! PINEDIGGA Every SMC chart has them: boxes drawn where a strong move started, and a promise that price will react when it comes back.
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