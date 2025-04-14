Мощная магнитная буря обрушится на Землю 16 апреля

Предстоящая магнитная буря, ожидаемая 16 апреля, обещает стать значимым геомагнитным событием.Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики прогнозируют бурю уровня G2, что классифицируется как средняя по интенсивности.
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