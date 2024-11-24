Софи Лорен исполнилось 90 лет: смотрите самые красивые фото итальянской иконы стиля

Актриса Софи Лорен, как никто другой, воплощает в себе гламур и элегантность. Итальянка, получившая международную известность благодаря своим ролям в кино в 1960-х годах, всегда была идеалом красоты и иконой стиля, как на экране, так и за его пределами.