Мать внебрачного ребенка Аршавина поставила прочерк в графе «отец»

Футболист признался, что у него на самом деле шесть детей. Андрей Аршавин Maksim Konstantinov/Global Look PressФутболист Андрей Аршавин выступил с неожиданным признанием о том, что у него есть еще один тайный внебрачный ребенок.
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