Медведев допустил, что на Западе решили ликвидировать Зеленского

По его словам, у украинского президента есть основаться волноваться. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения СМИ о подготовке «покушения» на президента Украины Владимира Зеленского в Польше.
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