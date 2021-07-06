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Анонс близко: Samsung Galaxy A03s «засветился» в Geekbench с чипом MediaTek Helio G35 и Android 11

Анонс близко: Samsung Galaxy A03s «засветился» в Geekbench с чипом MediaTek Helio G35 и Android 11

Ещё в мае мы писали, что компания Samsung работает над бюджетным аппаратом Galaxy A03s. Похоже, релиз новинки уже не за горами.

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