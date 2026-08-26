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Советник Путина рассказал, когда Украина планировала напасть на Россию

Советник Путина рассказал, когда Украина планировала напасть на Россию

По его словам, Россия поломала все планы и "опередила на две недели" Россия, начав специальную военную операцию 24 февраля 2022 года, на две недели опередила вторжение ВСУ, которое планировалось на 8 марта, заявил ТАСС советник президента России Антон Кобяков.

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