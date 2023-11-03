Дом купца Мюнстера на Васильевском острове признали памятником

Здание построено в 1843—1844 годах по проекту архитектора Спиндлера. Каменный четырёхэтажный дом купца Эрнеста Мюнстера на углу Большого проспекта и 18-й линии Васильевского острова обрёл статус памятника регионального значения.
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