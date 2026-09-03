Ростех впервые покажет стелс-беспилотники для Су-57Э на авиасалоне в Египте

Госкорпорация "Ростех" на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте впервые представит многофункциональные стелс-беспилотники, предназначенные для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57Э.
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