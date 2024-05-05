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Бериша не считает себя главным провокатором в РПЛ: «Я хороший парень. Футбол – эмоциональная игра, иногда ты не можешь себя контролировать»

– Вас называют главным провокатором в РПЛ. Согласны с этим? – Нет, конечно! Я хороший парень, спросите любого, кто знает меня за полем, в обычной жизни.

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