Чемпион Игр Михайлов: Овечкин может побить рекорд Гретцки в следующем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов назвал российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина великим хоккеистом и предположил, когда он сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).