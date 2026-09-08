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Регионы России

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МИД прокомментировал слова Лаврова «дебилы» на пресс-конференции 2015 года

МИД прокомментировал слова Лаврова «дебилы» на пресс-конференции 2015 года

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что не слышала никаких грубых слов от Сергея Лаврова на совместной пресс-конференции глав дипломатических ведомств России и Саудовской Аравии в августе 2015 года.

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